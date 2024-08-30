攻守の重要局面となる「バイタルエリア」で輝く選手たちのサッカー観に迫る連載インタビューシリーズ「バイタルエリアの仕事人」。第43回は、東京ヴェルディのMF森田晃樹だ。ヴェルディのアカデミー出身で、ジュニアからクラブに在籍。高校３年生の時には天皇杯に出場してトップチームデビューを果たした。その翌年にプロキャリアをスタートさせて、５年目の2023シーズンからはキャプテンに就任。昨季はヴェルディを16年ぶり