「政治とカネ」の問題が再び刑事事件に発展した。国民の不信を払拭（ふっしょく）するためには、カネがかかる政治の慣行を改め、資金の透明性を高めることが急務である。東京地検特捜部が、堀井学・前衆院議員を公職選挙法違反（寄付の禁止）と政治資金規正法違反（虚偽記入）で略式起訴し、東京簡裁が罰金１００万円と公民権停止３年の略式命令を出した。堀井氏は２０２１〜２３年、北海道の自身の選挙区内で行われた有権者