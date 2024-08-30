オリックスは29日、台風10号が上陸した九州から仙台へ入り、30日の楽天戦に備えた。前日28日は長崎でソフトバンクとナイター。台風の動きを考慮して試合後に長崎に宿泊する当初の予定を変更し、約2時間半かけて長崎から福岡までバスで移動した。一夜明けて午前中の早い便を利用して空路移動。航空機到着が遅れた影響などで予定より約1時間半の遅い正午過ぎに無事に到着した。前夜は8試合ぶりに3得点以上を挙げて4―1の快勝。30