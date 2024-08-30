政府の２０２５年度一般会計予算で、各省庁の概算要求総額が１１７兆円を超える見通しになった。２４年度の１１４兆３８５２億円を上回り、２年連続で過去最大を更新する。年金や医療などの社会保障費や防衛費、国の借金（国債）の元利返済に充てる国債費が膨らんだ。財務省への要求総額が１１０兆円を超えるのは４年連続となる。各省庁の要求は３０日が事実上の期限となり、財務省は９月上旬にも集計結果を発表する。社会保