総務省は人工知能（ＡＩ）の急速な普及をにらみ、次世代の情報通信基盤の実現に向けた新たな戦略を策定する方針だ。ＮＴＴが開発を進める次世代通信基盤「ＩＯＷＮ（アイオン）」を念頭に、２０３０年をメドに国内で光技術を活用した通信網の本格導入を目指す。通信衛星や無人機を使った通信サービスの制度整備も進める。同省は近く「ＡＩ社会を支える次世代情報通信基盤の実現に向けた戦略」を発表する。生成ＡＩなどの利用拡