兵庫県の斎藤元彦知事がパワーハラスメントなどの疑惑を文書で告発された問題で、県議会調査特別委員会（百条委）は30日、職員4人と知事本人を尋問する。百条委での知事の尋問は初めて。「お土産がない遠足には行かない」兵庫県知事巡る疑惑で新証言元県西播磨県民局長の男性（7月に死亡）は3月、パワハラなど七つの疑惑を指摘した文書を報道機関などに送付。4月4日には県の公益通報窓口にも通報したが、県は5月7日、「核心