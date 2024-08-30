女優松本若菜（40）が、10月期のフジテレビ系木曜劇場「わたしの宝物」（10月17日開始、木曜午後10時）で、同局系連ドラ初主演を務めることが29日、分かった。同局のヒット作「昼顔〜平日午後3時の恋人たち〜」「あなたがしてくれなくても」を生んだ三竿玲子プロデューサーによる“女の奥底に眠る感情”を掘り下げたドラマの第3弾。松本は、夫以外の男性との子供を、夫との子と偽って産んで育てる「托卵（たくらん）」を決断する“