アイドルグループ・WEST.が29日、ドームツアー「WEST. DOME TOUR AWARD 〜10th Anniversary〜」の東京ドーム公演初日を開催。開演前に報道陣の取材に応じた。WEST.今年4月23日にCDデビュー10周年を迎えたWEST.(重岡大毅、桐山照史、中間淳太、神山智洋、藤井流星、茺田崇裕、小瀧望)の2年ぶりとなるドームツアーは、大阪、福岡を経て、8月29日〜31日に東京ドーム公演を開催。3都市8公演で38万人、東京ドーム公演では3日間3公