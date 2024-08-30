アイドルグループ・WEST.が29日、ドームツアー「WEST. DOME TOUR AWARD 〜10th Anniversary〜」の東京ドーム公演初日を開催。アンコールを含み全43曲を披露した。「WEST. DOME TOUR AWARD 〜10th Anniversary〜」東京ドーム公演初日の模様今年4月23日にCDデビュー10周年を迎えたWEST.(重岡大毅、桐山照史、中間淳太、神山智洋、藤井流星、茺田崇裕、小瀧望)の2年ぶりとなるドームツアーは、大阪、福岡を経て、8月29日〜31日