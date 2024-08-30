◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―１広島（２９日・バンテリンドーム）広島は７月３１日以来、首位から陥落した。走者を出しながらも得点につながらず５安打１得点で、２カード連続の負け越しとなった。２点を追う５回。先頭の坂倉が右中間への三塁打でチャンスをつくると、続く堂林が左中間への適時二塁打で１点を返した。なおも２死二塁で、先発・九里に代えて上本を送るも左飛に倒れ、追加点はならなかった。“鬼門”バンテリ