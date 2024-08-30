阪神は２９日、ＤｅＮＡ戦（横浜）が雨天中止になり、ドタバタ移動の中、３０日からの巨人３連戦（甲子園）の先発ローテーションを再編した。チーム最多１０勝の才木浩人投手（２５）は、３１日の第２戦へ。この日のＤｅＮＡ戦登板がなくなったが、右腕は「調整は難しいけど、投げられるところでしっかり」と集中した。対巨人は今季６試合で２勝１敗、防御率２・１５。甲子園での対戦は計１３回２／３を自責０と圧倒している男が