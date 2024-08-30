今年４月創部の滋賀短大付女子硬式野球部に、女子野球出身の本紙・森脇瑠香記者が潜入した。１年生のみのチームが公式戦初勝利を挙げる奮闘ぶりを取材。スポーツ報知評論家の掛布雅之氏（６９）は初めて女子野球の試合を現地で見届け、観戦記を寄せた。私たちの声をかき消すほど、元気な声がグラウンドに響いた。滋賀短大付の女子硬式野球部は４月に創部したばかり。１年生のみ１３人。専用グラウンドはなく、北大津リトルシニ