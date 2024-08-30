俳優の松本若菜（40）が10月スタートのフジテレビ木曜劇場『わたしの宝物』で主演を務めることが30日、発表された。今作は、踏み越えてはいけない一線で葛藤する女性を描いた『昼顔』、『あなして』の流れを汲（く）む、夫婦のタブーを扱ったドラマの第3弾。松本は現在放送中のTBS系ドラマ『西園寺さんは家事をしない』で主演を務めており、今作で2クール連続民放連ドラ主演となる。今作がフジテレビ系連続ドラマ初主演を飾る松