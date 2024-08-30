お笑い芸人のはなわ（48）が29日、自身のXを更新。長男・元輝さん夫妻に第1子が誕生し“おじいちゃん”になったことを報告した。【写真あり】かわいい赤ちゃん！はなわ、長男夫妻に第1子誕生かわいい子どもの写真を添えて「先ほどラジオでもご報告させて頂きましたが、長男夫婦に待望の赤ちゃんが産まれました。3510gの男の子です！真実ちゃん、ほんとよく頑張りました。元輝と真実ちゃんがお父さんお母さん、そして、俺はおじ