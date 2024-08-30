気象台は、午前4時46分に、大雨警報（浸水害）を寒川町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】神奈川県・寒川町に発表神奈川県では、30日夕方まで土砂災害に、30日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■横浜市□大雨警報・土砂災害30日夕方にかけて警戒・浸水30日朝にかけて警戒1時間最大雨量40mm□洪水警報30日朝にかけて警戒■川崎市□大雨警報・土砂災害30