2024年8月27日、中国のビジネスメディアの第一財経は、カナダ政府が今年10月1日より中国製電気自動車（EV）に対して100％の追加関税を課す計画を発表したことを報じた。この措置により、EVの他、一部のハイブリッド車、トラック、バス、商用車なども対象に、現行の6．1％の関税にさらに上乗せされる形で適用されることになるという。本措置の背景について同記事は、カナダのクリスティア・フリーランド副首相兼財務大臣による「カ