ロンドンのコンサート会場に到着したポップグループ「ABBA（アバ）」のメンバー＝2022年5月（ロイター＝共同）【ロンドン共同】スウェーデンの世界的ポップグループ「ABBA（アバ）」は29日、米大統領選の共和党候補トランプ前大統領の陣営に対し、選挙集会で許可なく楽曲を使わないよう求めたと明らかにした。欧州メディアが報じた。人気歌手ビヨンセさんら大物ミュージシャンも、トランプ陣営に楽曲を無断使用されたと反発して