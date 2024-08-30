気象台は、午前4時28分に、洪水警報を大田区に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】東京都・大田区に発表東京地方では、30日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■品川区□洪水警報30日夕方にかけて警戒■目黒区□洪水警報30日夕方にかけて警戒■大田区□洪水警報【発表】30日夕方にかけて警戒■世田谷区□大雨警報・浸水30日夕方にかけて警戒1時間