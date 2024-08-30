[8.29 ラ・リーガ第3節](グラン・カナリア)※28:30開始<出場メンバー>[ラス・パルマス]先発GK 1 ヤスパー・シレッセンDF 2 マルビン・パクDF 3 ミカ・マルモルDF 4 アレックス・スアレスDF 15 スコット・マッケンナMF 5 ハビ・ムニョスMF 8 ホセ・カンパーニャMF 20 キリアン・ロドリゲスFW 10 アルベルト・モレイロFW 16 オリバー・マクバーニーFW 19 サンドロ・ラミレス控えGK 30 Álvaro KillaneDF 23 アレックス・ム