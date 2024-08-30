台風10号に伴う交通機関への影響です。まずは鉄道です。JR在来線は終日運転を取りやめます。錦川清流線も終日運転を見合わせます。山陽新幹線は広島-博多間で終日運転を取りやめます。あす31日も新大阪-博多間で運転を取り止める可能性があるとしています続いて、空の便です山口宇部空港発羽田行き全日空は1便、2便、3便、5便の欠航が決まっています。スターフライヤーとの共同運航便の4便と6便は天候状況確認となって