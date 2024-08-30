富山競輪の開設73周年記念のG3「瑞峰立山賞争奪戦」は初日が終了した。6〜12Rで二次予選が行われる2日目、注目は12Rだ。【12R】石塚輪太郎富山バンクに自信あり特選の古性は主導権を奪った新山―菅田から大きく出遅れたが、それでもバック手前からグイッと加速。9秒3のタイムで捲り追い込んだ脚はまさにNo・1の脚だ。富山バンクに自信を持つ石塚の先導を得たここは死角なしといえる。後続の仕掛けをけん制しつつ台頭して2