日本協会は29日、来月開幕の26年W杯北中米大会アジア最終予選2試合（中国、バーレーン）に臨む日本代表メンバー27人を発表した。森保一監督（56）の強い要望で今合宿からEフランクフルトU―21コーチの元日本代表MF長谷部誠氏（40）が電撃入閣。首脳陣も増強して8大会連続の本大会出場を目指す。また、性加害疑惑で不起訴になったMF伊東純也（31＝Sランス）が1〜2月のアジア杯以来の復帰を果たした。一番のサプライズは新コーチ