ボートレースまるがめのSG「第70回ボートレースメモリアル」は予選ラストの4日目を迎える。注目は10Rだ。出足を強化している山口に1号艇が回ってきた。足いろにピッタリなイン。このチャンスをしっかりとモノにする。定松は差しの一手か。石野は引き波のない外へと回す。瓜生は最内を切れ込んで。＜1＞山口剛安定板の分だけ鈍さが出ました。行き足の延長で伸びも問題なさそうだし、出足、行き足を中心に悪くないです。＜