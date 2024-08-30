ダンス＆ボーカルグループ・ＴＲＦのＳＡＭ（６２）とＤＪＫＯＯ（６３）がＪ−ラップユニット「Ｂ．Ｏ．Ｃ（ＳＡＭ＆ＤＪＫＯＯ）」を結成し、デビュー曲「ＮＡＲＩＹＡＭＡＮＩＧＨＴｆｅａｔ．呂布カルマ、Ｒｙ−ｌａｘ、ＤＪＣＨＡＲＩ＆小室哲哉」を３０日にリリースすることが分かった。２人が還暦を過ぎて挑戦するのはＪ−ラップ。作曲は音楽プロデューサー・小室哲哉（６５）が担当した。２人は「デビュ