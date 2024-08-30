パリ五輪レスリング女子53キロ級で金メダルを獲得した藤波朱理（20）が29日、出身地・三重県四日市市の森智広市長を表敬訪問し、「多くの方の応援が力になり、夢だった金メダルが獲れた」と感謝を述べた。表敬訪問には、コーチでもある父俊一さん（59）も同行。藤波は「父に教わってきた攻めるレスリングを出せた」とも話した。森市長は、市スポーツ特別栄誉賞を贈り「盤石な試合で安心して見られた。これからも多くの人にパワ