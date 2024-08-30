30日午前4時15分、埼玉県と気象台は、東松山市、日高市、鳩山町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜概況＞降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。＜とるべき措置＞避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル４相当情報［土砂災害］】。崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は、早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報