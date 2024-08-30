きょうの為替市場はドル買い戻しが優勢となる中、ポンドドルも戻り売りが強まっており、１．３１ドル台半ばまで一時下落した。ただ、ポンドに強気な見方は根強く下値を拾う動きも活発に出るようだ。 英予算が財政的に中立であれば、ポンドのアウトパフォームが続く可能性があるとの指摘も出ている。英政府が財政中立の支出計画を提示し、英中銀が利下げに慎重姿勢を維持する場合、ポンドドルは上昇を続ける可能性があ