気象台は、午前4時5分に、大雨警報（土砂災害）を東伊豆町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】静岡県・東伊豆町に発表静岡県では、土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■静岡市南部□大雨警報・土砂災害31日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水1時間最大雨量45mmピーク時間30日夕方■静岡市北部□大雨警報・土砂災害31日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）■浜松