TRFのSAMとDJ KOOが、J-RAPユニット“B.O.C”として8月30日にデビュー。同日にデビュー曲「NARIYAMA NIGHT」を配信リリースした。 （参考：TRF、浜崎あゆみ、倖田來未、AAA……エイベックス所属アーティストのライブの特色は？映像無料公開を機に解説） 今回のデビューは、還暦を迎え、日本武道館での30周年アニバーサリーライブを終えたばかりの2人による新たなチャレンジに。