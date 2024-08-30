WEST.が29日、デビュー10周年記念3大ドームツアーの東京ドーム公演を行った。関西ジュニア「AmBitious」がバックダンサーを務めた。WEST.のパフォーマンスに花を添えたほか、グループのオリジナル曲「Reachforthesky」と関西ジュニアの曲「関西アイランド」を歌唱。真弓孟之（20）は「顔と名前だけでも覚えてください！」とグループをアピールした。