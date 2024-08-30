TRFのSAM（62）とDJKOO（63）がヒップホップユニット「B.O.C」としてデビューする。小室哲哉（65）が作曲した「NARIYAMANIGHT」を30日に配信リリース。2人は「小室さんならではの新しいスタイルのJ―RAP楽曲に仕上がったと思っています」と手応えをのぞかせた。2人は1995年に発売されたTRFのアルバム「dAncetopositive」の中で「FUNKYM」というヒップホップ曲を歌っている。「また2人で何かをしたい」との思いか