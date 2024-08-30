WEST.が29日、デビュー10周年記念3大ドームツアーの東京ドーム公演を行った。3月から始まったアリーナツアーに続いての開催で、8公演で38万人を動員する。【一問一答】――ドーム公演も大詰め。いかがですか？神山智洋「10周年のライブツアーとしてはここが最後ですね」藤井流星「本番前、『ええじゃないか』のBGMを今回カラオケ方式にした。僕らが出る前からめちゃくちゃ盛り上がってくれてた」――10年を振り返って