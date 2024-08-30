パリ五輪の選手村を訪れたフランスのマクロン大統領＝7月22日、パリ郊外（ロイター＝共同）【パリ共同】国際オリンピック委員会（IOC）は29日、フランスのマクロン大統領に五輪運動の発展に寄与したことをたたえる「五輪オーダー」（功労章）を28日に授与したと発表した。市中心部のセーヌ川で開会式を行うなど、斬新な演出が印象的だったパリ五輪への尽力を評価した。