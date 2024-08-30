WEST．が29日、デビュー10周年ドームツアーの東京ドーム初日公演を開催した。新しい試みや懐かしの楽曲を織り交ぜた構成で、ファン5万5000人を沸かせた。デビュー以来の大阪松竹座公演開催など「5大ニュース」発表もあり、変わらぬWEST．流で10周年イヤーを駆け抜ける。冒頭、ステージに右手を突き上げた7人のシルエットが浮かんだ。重岡大毅（32）は「行くぞ東京！」と叫び「証拠」を熱唱。小瀧望（28）は早くも感極まり「今日は