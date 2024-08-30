6人組ダンス＆ボーカルグループWATWINGの八村倫太郎（25）が、映画「他人は地獄だ」（児玉和土監督、11月15日公開）で20年のデビュー以来、初めて映画に主演することが29日、分かった。今年1月公開の映画「ゴールデンカムイ」などで進境著しい、柳俊太郎（33）とのダブル主演で、LINEマンガで18年8月から連載され今月時点で7000万ビュー、全世界累計閲覧数では今年6月時点で9億8000万ビューを記録した、韓国発のウェブ漫画の実写化