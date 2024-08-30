WEST．が29日、デビュー10周年ドームツアーの東京ドーム初日公演を開催した。アンコールではファン5万5000人からのサプライズもあり、エモーショナルなステージとなった。アンコールで7人を迎えたのは、5万5000人の歌声だった。サプライズでモニターに「サムシング・ニュー」の歌詞が映し出され、ファンが大合唱。驚き飛び出したメンバーたちは目を見合わせたり、感慨深げに聞き入ったりした。重岡大毅（32）は「一瞬クーデターか