TRFのSAM（62）とDJ KOO（63）が、J−RAPユニット「B．O．C（SAM＆DJ KOO）」としてデビューすることが29日、分かった。30日に配信シングル「NARIYAMA NIGHT feat．呂布カルマ、Ry−lax、DJ CHARI＆小室哲哉」をリリースする。TRFは今年2月、デビュー30周年イヤーを締めくくる東京・日本武道館コンサートを成功させた。還暦越えの2人は、新たな挑戦としてJ−RAPユニットを結成。ユニット名「B．O．C」の由来は「BEEF or CHICKEN？