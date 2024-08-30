［２９日ロイター］ - ウクライナ軍のシルスキー総司令官は２９日、同国東部ドネツク州ポクロフスクの戦線での戦闘について「非常に厳しい」との見解を示した。フェイスブックへの投稿で「戦闘は極めて厳しい。敵は動けるもの、前進できるもの全てを戦闘に投入し、われわれの防衛を突破しようとしている」と述べた。 ロシアはここ数カ月、戦略的に重要な要衝とされるポクロフスクで攻勢を強めており、着実に進軍を続けてい