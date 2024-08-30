毎夏恒例の日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４７」が３１日、９月１日に放送される。日本テレビ顧問の小杉善信氏は、現在同局で唯一、第１回から「２４時間テレビ」を知る伝説のテレビマンだ。おなじみの「サライ」やチャリティーマラソンというフォーマットは、小杉氏が手がけた１９９２年の第１５回から始まったもの。前年は視聴率や募金額が伸びず、当時３０代後半の小杉氏にテコ入れが託された。「僕はチャ