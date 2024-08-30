女優の橋本環奈、上白石萌音らが２９日、英ロンドン・コロシアムで上演された舞台「千と千尋の神隠し」が２４日（現地時間）に大千秋楽を迎えたことを受けて、製作の東宝を通じてコメントを発表した。２２年に日本で初演され、再演を重ねた人気作の初海外公演。同劇場で４月から全１３５公演を上演し、約３０万人を動員した。国内公演も並行して開催しており、約６か月間の国内外ツアーを成功させた。２４日の大千秋楽で千尋