「ＴＲＦ」のＳＡＭ（６２）とＤＪＫＯＯ（６３）がラップユニット「Ｂ．Ｏ．Ｃ」を結成し、３０日に配信シングル「ＮＡＲＩＹＡＭＡＮＩＧＨＴｆｅａｔ．呂布カルマ、Ｒｙ―ｌａｘ、ＤＪＣＨＡＲＩ＆小室哲哉」でデビューする。平成の音楽界を彩ったＴＲＦの２人が、還暦を超えて新たなスタートを切る。大人世代に夢と希望を与え、人生１００年時代における前向きなメッセージをラップで発信していくことを目的