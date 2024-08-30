女子47キロ級で銅メダルを獲得し、コーチ（左）と抱き合って喜ぶ難民選手団のザキア・フダダディ＝パリ（共同）【パリ共同】パリ・パラリンピックで29日、テコンドー女子47キロ級で難民選手団のザキア・フダダディ（25）が銅メダルを獲得した。国際パラリンピック委員会によると、2016年リオ大会で結成が始まった難民選手団のメダル獲得は初めて。政情不安のアフガニスタンを脱出し、21年の東京大会に出場して注目された。アフ