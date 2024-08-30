7人組グループ・WEST.（桐山照史、中間淳太、重岡大毅、小瀧望、藤井流星、濱田崇裕※濱＝異体字）、神山智洋）が29日、『WEST. DOME TOUR AWARD 〜10th Anniversary〜』（読み：ウエスト ドーム ツアワード テンス アニバーサリー）東京ドーム公演を開催した。開演前には7人そろって取材会に参加した。【写真】10周年！“原点回帰”ええじゃないかを披露するWEST.藤井は「アリーナツアーを同じ名前で周らせていただいたんです