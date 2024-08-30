Trevor Hunnicutt［北京２９日ロイター］ - バイデン政権高官によると、米国は米中間で核兵器に関して早期に話し合う機会は「限定的だ」と見て、核兵器協議を巡って長年抵抗を続ける状態を解消するよう、改めて中国に圧力をかけている。サリバン米大統領補佐官（国家安全保障担当）は２９日までに北京で中国高官らと会談し、幅広い問題について協議していた。匿名の高官は「過去数カ月の間に少なくとも核兵器を巡る問題に