NY株式29日（NY時間14:13）（日本時間03:13） ダウ平均41556.83（+465.41+1.13%） ナスダック17683.16（+127.13+0.72%） CME日経平均先物38660（大証終比：+310+0.80%） 欧州株式29日終値 英FT100 8379.64（+35.79+0.43%） 独DAX 18912.57（+130.28+0.69%） 仏CAC40 7640.95（+63.28+0.84%） 米国債利回り 2年債 3.894（+0.029） 10年債3.863（+0.029） 30年債4.148（