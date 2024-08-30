気象台は、午前3時24分に、大雨警報（土砂災害）を都留市、大月市、忍野村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】山梨県・都留市、大月市、忍野村に発表山梨県では、30日昼前まで土砂災害に警戒してください。東部・富士五湖では、30日明け方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■富士吉田市□大雨警報・土砂災害30日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm□洪水警報30日明け方