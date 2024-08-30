イギリスが新規加盟したTPP（環太平洋経済連携協定）が12月までに発効することが決まりました。イギリス政府は29日、去年7月に日本やカナダなどTPPの加盟国全11カ国が承認したイギリスがTPPに新規加盟する議定書が12月15日までに発効されると発表しました。南米のペルーが国内手続きを終え、発効に必要な6カ国の批准を受けたということです。イギリス政府は、イギリスからTPP加盟国に輸出される99％以上の商品の関税がなく