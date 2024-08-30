きょう30日、東京都を流れる野川、仙川、目黒川に「氾濫危険情報」が発表されました。いつ氾濫してもおかしくない状態です。川から離れるなど命を守る行動を取ってください。野川、仙川、目黒川氾濫発生の恐れ東京都と気象庁は、野川や仙川、目黒川の水位が上昇して、氾濫するおそれがあることから、30日午前2時20分に野川と仙川に、午前2時50分には目黒川に「氾濫危険情報」を発表しました。警戒レベル4「全員避難」に相当し、