（NY時間14:00）（日本時間03:00） アップル＜AAPL＞231.43（+4.94+2.18%） アップル＜AAPL＞がチャットＧＰＴを手掛けるオープンＡＩの資金調達ラウンドへの参加を協議していると伝わった。ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が関係者の話として伝えた。ＡＩ競争で優位に立つための取り組みにおいて重要なパートナーとの関係を強化する動きだという。 アップルが協議