台風10号はこの時間、九州北部地方をゆっくりと北よりに進んでいます。風速25メートル以上の暴風域はなくなり、勢力が衰え始めています。台風は、この後もゆっくりとした速さで九州北部から四国付近に進み、31日には近畿地方に接近する予想です。台風の動きが遅いため、雨や風の影響が長引きそうです。台風の進路に近い地域を中心に雨や風が強まり、台風から離れた地域でも発達した雨雲が流れ込んで局地的に大雨となる恐